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中職》本季專職中繼表現出色 林子崴：目標還是回到先發

2026/05/15 22:32

林子崴。（記者塗建榮攝）林子崴。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林子崴於2023年9月接受韌帶置換手術後，今年是傷癒復出的第2個球季，卻被賦予專職中繼的新任務，本季出賽12場已經追平生涯單季最多，他希望藉由今年的角色轉換，累計更多比賽經驗並提升身體強度，目標還是回到先發輪值。

林子崴最近6場出賽投9局無失分，防禦率1.04、WHIP 0.92都是生涯單季最低，最快球速穩定維持手術後的145至147公里，他表示，因為去年復出的表現並不穩定，季後增加功能性的訓練並優化投球機制，只要身體保持健康可以穩定出賽，不會在意角色的轉變。

林子崴指出，轉任中繼後的成績比想像中好很多，可能是因為春訓調整得很不錯，讓他不會擔心開季後表現不好，球隊也給他很大的空間，就算只投1局隔天一定休息，雖會跨局但不會連續出賽，「因為出賽場次很明確，每次上去都是身體恢復好的狀態，讓我比較好調整。」

林子崴本季有3次2局起跳的長中繼，都接在曾家輝先發後面，他表示，這是教練今年刻意的安排，只要曾家輝先發那天，他就要準備在比賽中段上場，「因為我是先發底，投1局到3局都可以，只是我的自己球威不是很好，必須利用球速或其他方式對決打者。」

林子崴認為，如果今年的定位是先發，局數可能控制在90局至100局，因為角色變成中繼，上場機會會很頻繁，已經做好出賽場次大增的心理準備，局數目標也修正為50局至60局，一定會超過去年的32局，與出賽場次都創下生涯單季新高。

林子崴不諱言，進職棒後的主要定位是先發，他也最熟悉這個角色，以前經常某1局出大狀況，因為中繼的容錯率很低，可以幫助他找到修正方法，加上都在乾淨的1局上場，就算中繼也當作先發去投，希望把握今年累積經驗，為以後回到先發儲備能量。

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