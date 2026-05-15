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中職》首度挨老東家2轟不驚訝 兄弟強投勝騎士告白陳傑憲

2026/05/15 23:19

勝騎士。（記者李惠洲攝）勝騎士。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟先發投手勝騎士今天對老東家統一獅奪下對戰首勝，不過也被陳傑憲夯出2分彈，生涯首次被獅隊打者敲全壘打，勝騎士直言，「不可能有比他更好的人選來打這支全壘打了，因為傑憲是隊長，他是一位非常優秀的選手，也是一個非常棒的人，他非常值得發光發熱。」

勝騎士前6局僅掉2分，7局下陳聖平再敲2分彈，總教練平野惠一認為，今天的變速球精準度稍微沒那麼好，對手比較容易鎖定他的直球或滑球，「身為先發投手，今天雖然沒做到不先讓對手得分，但在隊友逆轉比分後，他也有壓低失分，這部分的任務他有達成，而且投了七局，真的很感謝。」

勝騎士直言，統一的打者都非常優秀，這一點無庸置疑，「我對他們強大的長打能力並不感到驚訝，因為我早就預期到會發生這種情況。他們的打者實力確實很強，而且非常專業。」

23歲游擊新星張仁瑋在6局上為他打下勝投，勝騎士直言，阿瑋從開季到現在，在每一場勝利中都是非常關鍵的人物，不僅在攻擊方面，守備方面也表現得很好，「現在阿坤不在，阿瑋能擔任這個守備位置，且其實他每個位置都能守，他在整隊中是非常重要的一員。」

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

勝騎士。（記者李惠洲攝）勝騎士。（記者李惠洲攝）

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