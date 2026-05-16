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網球》球王辛納決勝盤領先梅德維夫 羅馬4強激戰因雨順延

2026/05/16 06:57

辛納。（資料照，歐新社）辛納。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）以6：2、5：7、4：2領先俄國第7種子梅德維夫（Daniil Medvedev）時，夜間賽事因下雨暫停，地主頭號種子能否再闖羅馬網賽男單冠軍戰？挑戰「生涯金大師（Career Golden Masters）」紀錄？就看順延至週六的補賽結果。

這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身。雙雄4強熱戰方酣，因雨中斷前拉鋸2小時32分鐘，辛納開賽接連雙破，順勢先馳得盤；次盤卻面臨前球王梅德維夫強力反撲，東道主球星雖從0：3追平，關鍵第12局再被破發，讓2023年奪冠對手扳回一城。決勝盤辛納調整回穩，第3局把握機會突破，重新取得優勢，距離連2年晉級羅馬決戰還差2局，屆時勝者週日將與挪威一哥魯德（Casper Ruud）爭奪冠軍。

24歲的辛納近況甚佳，近半年來大師系列賽橫掃群雄，除了締造史上最多32連勝，自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里，更已完成5連冠，若於獨缺的羅馬主場再搶2勝，還將跟上塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）腳步，成為集滿全部9項大師賽金盃的史上第二人，再添「生涯金大師」殊榮。

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