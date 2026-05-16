MLB》洋基頭大！69億王牌左投進入傷兵名單 佛里德吐心聲：很沮喪

佛里德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布，王牌左投佛里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷，進入15天傷兵名單，將在接受MRI與CT檢查後確認傷勢。

佛里德在14日先發面對金鶯，只投3局用61球被敲5安失3分，之後就提前退場，賽後初步診斷為左手肘後側痠痛。根據大聯盟官網報導，佛里德已經接受隊醫Christopher Ahmad檢查，知名骨科醫師Neal ElAttrache也將進一步檢視檢查結果，確認詳細傷況。

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佛里德受訪坦言：「我當然很沮喪，因為接下來得缺陣一段時間，但整體來說，很高興這看起來不是什麼嚴重傷勢，不需要開刀之類的。沒有人想進傷兵名單、錯過比賽，但我也知道，長期來看目前情況仍然相當正面。」

佛里德在2025年季前與洋基簽下7年2.18億美元（約新台幣68.8億）合約，上季投195.1局創生涯新高，勇奪19勝、防禦率2.86；本季佛里德目前10場出賽投61.2局，防禦率3.21，值得一提的是，佛里德今年的直球均速為93.8英哩，相較去年94.8英哩有明顯下滑。

洋基球團表示，將於幾週、或是等症狀消失後，再為佛里德安排檢查，進一步評估他何時能恢復傳球，才有更明確的復出時間表。

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