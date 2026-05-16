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MLB》前役提前復出大爆炸！道奇57億塞揚突被取消先發 回傷兵名單

2026/05/16 07:25

史奈爾。（資料照，美聯社）史奈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）、凱蒂‧沃（Katie Woo）等人報導，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天突然被取消先發，道奇決定改採牛棚車輪戰。最新消息指出，史奈爾將進入傷兵名單。

2025年球季前與道奇簽下5年1.82億美元（約新台幣57億）的史奈爾本季受到肩傷困擾，從傷兵名單開季，原先史奈爾還要再投一場復健賽，但由於葛拉斯諾（Tyler Glasnow）進入傷兵名單，史奈爾也在9日提前復出迎來本季初登板，不過面對勇士僅投3局狂失5分，慘遭KO。

今天道奇將在天使主場展開「高速公路大戰」，原定史奈爾是今日先發投手，不過在比賽開打前，道奇臨時取消史奈爾先發，改以克萊茵（Will Klein）先發、用牛棚車輪戰。根據洛杉磯各家媒體消息，今天天使主場客隊休息室並沒有出現史奈爾的置物櫃，人也不在安納罕；上週剛從讓渡名單撿來的左投巴恩斯（Charlie Barnes）則是有在球場。

根據《The Athletic》記者阿達亞最新消息，史奈爾因左手肘有游離體，將再度進入傷兵名單。

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