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MLB》大谷翔平打擊為何陷低潮？356轟名將完整解析：他不可能失敗

2026/05/16 08:22

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重返二刀流完全體，「投手大谷」今天賽前暫以0.82防禦率高居大聯盟防禦率王，但「打者翔平」今年明顯低潮，本季攻擊指數0.797明顯低於生涯的0.950，不過生涯356轟MVP名將沃托（Joey Votto），對於大谷的低潮並不擔心。

儘管大谷目前仍擁有0.370上壘率，wRC+122也高於聯盟平均，但他畢竟是大谷翔平，以他整體打擊成績來看確實會被認為陷入低潮。沃托認為，大谷目前的表現稍微下滑，原因其實很單純，那就是打擊策略出問題。他分析，大谷今年面對高角度與外角球時比以往更掙扎，無法將球跟進來，也無法去做反方向攻擊。

根據大聯盟官網數據，大谷本季的長打火力，明顯集中在內角與低角度進壘位置，內角低的陰影區域（Shadow）長打率甚至也有0.727。沃托指出，過去幾年、特別是去年9月，大谷在最佳狀態時，高球是他的強項之一；但到今年，可能是些微調整、球季初期、樣本數小，或是要身兼聯盟最強投手任務，都導致他的狀態有點偏差。

官網提到，大谷今年有53.7%的擊球都拉向右半邊，與去年43.2%、生涯40%相比大幅提升；而他往中間打的比例顯著下降，本季只有25.9%的擊球飛向中外野，遠低於生涯35.5%。本週大谷更罕見在賽前進行打擊練習，沃托認為，大谷是想重新找回擊球手感。

儘管如此，大谷目前仍維持高上壘率，15.1%保送率位居聯盟PR90，沃托也對此感到樂觀，「他現在只需要一場比賽，可能長打率就會重新突破0.500、0.550，攻擊指數也會回到0.950、甚至1.000。如果他現在沒有選保送，上壘率沒有高於打擊率，那我才會更擔心。」

大谷在本週敲出本季第7轟，也是他相隔112打席開轟，沃托深信那個連續2年敲出50轟的大谷還在，也很快就會強勢回歸，「他過去幾年甚至有單月WAR值打到3的表現，我認為今年還會出現好幾次，他會打出史上最偉大的球季之一，從現在起一路到球季結束，這會很精彩。這是無法避免的，他不可能失敗。」

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