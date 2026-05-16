MLB》102億塞揚強投提前回歸頂替王牌左投佛里德？洋基布總回應了

柯爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布王牌左投佛里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷，進入15天傷兵名單，預計會缺陣數週。對於仍在復健賽中的塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）是否提前回歸，總教練布恩（Aaron Boone）給出回應。

柯爾在2019年季後與洋基簽下9年3.24億美元（約102億新台幣）合約，曾在2024年季後跳出合約的他，最終仍選擇沿用剩下4年1.44億美元約續留條紋軍。然而柯爾近年飽受傷病困擾，去年動TJ整季報銷，今年已經完成5場復健賽先發，投23.2局失14分飆22次三振，防禦率5.32。

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由於佛里德的受傷，洋基正在討論誰會頂替他在美國時間下週二先發對藍鳥的比賽，總教練布恩透露，火球大物右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）可能是人選；至於是否會讓柯爾加快回歸，布恩強調，柯爾還會再投2場復健賽，下一場會讓他投到80幾球，「我們可能會讓他重複這個階段，不會因為短期需求打亂他節奏，等他準備好再讓他回來。」

談到佛里德的傷勢，布恩表示佛里德的韌帶狀況很好，某種程度上算是好消息，「只是恢復時間會怎麼走還不確定，就讓他的身體在接下來幾天到幾週慢慢恢復，再看他的回歸時間表會怎麼發展。」

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