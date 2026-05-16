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MLB》出事！躺傷兵的道奇22億明星傳涉非法鬥雞 最高恐面臨5年監禁

2026/05/16 09:14

狄亞茲。（資料照，法新社）狄亞茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》爆料，道奇明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），傳出捲入在波多黎各的一起非法鬥雞活動，最高恐面臨5年刑責。

報導指出，波多黎各知名賽馬騎師歐提茲兄弟（José Ortiz、Irad Ortiz Jr.）似乎現身在當地鬥雞俱樂部，從下注人群所在的場地中收取金錢；而道奇明星終結者狄亞茲也被指稱與該活動有所關聯。

《今日美國》進一步透露，波多黎各最大發行量報紙《El Nuevo Día》也曾在3月刊登報導，並附上狄亞茲站在鬥雞場的照片，報導中引用狄亞茲的話：：「這是我從小就接觸的娛樂。它在波多黎各是合法的，感謝上帝。不然我也不會在這裡。」

然而美媒指出，早在2019年，美國聯邦法已在美國50州及所有領地全面禁止鬥雞活動，該法同時也在波多黎各生效；然而當地仍持續有鬥雞活動，根據當地官員與居民指出，這項活動在島上已有 400 年歷史，被視為文化傳統。而根據法律，參與鬥雞活動者最高可判處5年監禁並處罰金；觀眾則最高可判1年監禁及罰金。

現年32歲的狄亞茲在大聯盟10個球季，效力過水手、大都會與道奇，入選3屆明星賽、累積257次救援成功。今年狄亞茲以3年6900萬美元（約新台幣21.7億）加盟衛冕軍，卻只出賽7場、防禦率高達10.50，並在4月底接受右手肘游離體移除手術，將缺陣至下半季。

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