NBA》柯爾點出勇士老化問題 坦言本賽季「帶得很差」

柯爾出席記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士日前與總教練柯爾（Steve Kerr）續約2年，就在確定續約後，柯爾也與總管鄧利維（Mike Dunleavy）召開了記者會，會中柯爾坦言，自己這個賽季執教做得並不理想。

柯爾與鄧利維出席記者會，談到本賽季勇士表現，柯爾坦言覺得自己帶得很糟糕，續約之後必須做得更好；總管鄧利維則認為，球隊這賽季表現令人失望，特別指出失誤是一大問題。

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《ESPN》報導指出，勇士團隊本季場均失誤15.7次，並列聯盟第3差，對此柯爾說，他有看過每次失誤的影片，點出場上球員有時候「太鬆了」，但也同時指出，由於球隊年紀偏大加上傷病，球員會面臨休息太多的問題，新賽季必須加強球隊凝聚力。

柯爾還提到，由於柯瑞（Steph Curry）已經38歲，球隊必須要引進更多年輕球員、更多可以出戰「背靠背」比賽的球員。

勇士今年擁有首輪第11順位選秀籤，雖然是選秀大年，不過鄧利維還是有所保留，表示會探詢所有運用這支籤的可能，包含向上、向下交易，或是作為籌碼換回成熟的即戰力。

柯爾表示，新賽季他一定會啟用菜鳥球員，鄧利維已經和他談過，堅信今年可以選到好球員，有可能是19歲年輕人、也有可能是年紀大一點的菜鳥，無論如何，這些新秀都必須上場證明自己、用實力贏得機會，球隊會致力於培養年輕人。

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