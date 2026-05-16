MLB》47億大聯盟全壘打王雙響砲打瘋了！狂炸20轟寫歷史鬼神偉業

史瓦伯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在延長賽10局以11：9擊敗海盜，明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）上演單場雙響砲，成為本季第1位20轟打者。

去年敲出生涯新高56轟擊敗大谷翔平奪下國聯全壘打王的史瓦伯，季前和費城人簽下5年1.5億美元（約新台幣47億）延長合約，今年依舊狂轟猛炸，賽前已經連5場開轟、7戰7轟，以18轟高居大聯盟全壘打王。

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今天史瓦伯5局上先敲出一發2分砲，幫助費城人追至3：6；7局上他複製貼上再夯一發2分砲，本季第20轟出爐，連續6場比賽有全壘打，這轟擊球初速110.7英哩、飛行距離408英呎，費城人追成5：8。雖然海盜今天單場敲3轟，包含洛爾（Brandon Lowe）也雙響，費城人9局上灌3分追平，10局上再灌3分，上演逆轉秀。

Kyle Schwarber crushes his MLB-leading 19th home run pic.twitter.com/2lIu4Hh0rb — MLB （@MLB） May 16, 2026

Kyle Schwarber's second homer of the night is his 20th of the season! pic.twitter.com/fzpncNMgV0 — MLB （@MLB） May 16, 2026

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史瓦伯在球季前45場敲20轟，追平1923年威廉斯（Cy Williams）並列隊史第一，同時也和其他6名打者並列大聯盟史上第4；8戰9轟也成為隊史第2人，同時這是史瓦伯生涯第二度8戰9轟，成為史上第2位能達成此壯舉的打者。

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