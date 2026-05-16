自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台灣怪力男李灝宇寫紀錄超越陳金鋒！與隊友上演2次雙殺守備

2026/05/16 09:45

李灝宇。（美聯社）李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天在主場面對藍鳥擔任先發第9棒二壘手，2打數沒有安打，但選到1次保送。9局下老虎靠著再見安打，以3：2擊敗藍鳥，中止3連敗。

李灝宇3局下為首名上場打者，面對藍鳥百大第5名大物新星右投耶薩維奇（Trey Yesavage），鎖定第2顆外角87.2英哩滑球出棒，擊出游擊滾地球出局。5局下1出局，李灝宇和耶薩維奇纏鬥6球選到四壞保送，大聯盟生涯累積4保送，超越陳金鋒位居台灣史上第3，僅次林子偉21次與張育成43次。

該局李灝宇隨後靠著暴投上二壘，老虎輪到當家大物游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）打擊，他打出一顆中外野飛球，老虎三壘指導教練柯拉（Joey Cora）第一時間就示意李灝宇往三壘衝，結果這球遭接殺，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）回傳二壘，李灝宇來不及回壘形成雙殺。

7局下李灝宇在1出局一壘有人時上場，面對藍鳥後援右投費雪（Braydon Fisher），打中一顆偏低87.2英哩滑球，形成游擊滾地雙殺打。9局下老虎2：2平手局面，2出局一二壘有人輪到第8棒托克森（Spencer Torkelson），如果他上一壘就能有望讓李灝宇有在滿壘時上場，不過托克森直接敲出再見安打，一棒終結比賽。

李灝宇此役2打數0安打，選到1次四壞保送，賽後打擊三圍.200/.259/.340、攻擊指數0.599。守備方面，李灝宇今天7次守備機會全部把握，包含與隊友配合上演2次雙殺，本季在二壘守60局抓下5次雙殺，守備率目前仍是完美的100%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中