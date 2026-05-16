MLB》台灣怪力男李灝宇寫紀錄超越陳金鋒！與隊友上演2次雙殺守備

李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天在主場面對藍鳥擔任先發第9棒二壘手，2打數沒有安打，但選到1次保送。9局下老虎靠著再見安打，以3：2擊敗藍鳥，中止3連敗。

李灝宇3局下為首名上場打者，面對藍鳥百大第5名大物新星右投耶薩維奇（Trey Yesavage），鎖定第2顆外角87.2英哩滑球出棒，擊出游擊滾地球出局。5局下1出局，李灝宇和耶薩維奇纏鬥6球選到四壞保送，大聯盟生涯累積4保送，超越陳金鋒位居台灣史上第3，僅次林子偉21次與張育成43次。

請繼續往下閱讀...

該局李灝宇隨後靠著暴投上二壘，老虎輪到當家大物游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）打擊，他打出一顆中外野飛球，老虎三壘指導教練柯拉（Joey Cora）第一時間就示意李灝宇往三壘衝，結果這球遭接殺，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）回傳二壘，李灝宇來不及回壘形成雙殺。

7局下李灝宇在1出局一壘有人時上場，面對藍鳥後援右投費雪（Braydon Fisher），打中一顆偏低87.2英哩滑球，形成游擊滾地雙殺打。9局下老虎2：2平手局面，2出局一二壘有人輪到第8棒托克森（Spencer Torkelson），如果他上一壘就能有望讓李灝宇有在滿壘時上場，不過托克森直接敲出再見安打，一棒終結比賽。

李灝宇此役2打數0安打，選到1次四壞保送，賽後打擊三圍.200/.259/.340、攻擊指數0.599。守備方面，李灝宇今天7次守備機會全部把握，包含與隊友配合上演2次雙殺，本季在二壘守60局抓下5次雙殺，守備率目前仍是完美的100%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法