MLB》洋基火球少主6.2局飆9K重返防禦率王！241億索托250轟成空響

施利特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年地鐵大戰首部曲，洋基作客大都會，條紋軍火球少主施利特勒（Cam Schlittler）迎來地鐵大戰初登板，上演6.2局僅失1分優質先發，最終洋基5：2擊敗大都會，施利特勒摘下本季第6勝。

施利特勒今天投6.2局用106球創本季新高，有71顆好球，最快球速99.1英哩（159.4公里），僅被敲出2支安打包含索托（Juan Soto）的陽春砲失1分責失分，狂飆9次三振，另有2次四壞保送，賽後防禦率1.35，重返大聯盟防禦率王寶座。

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洋基今天3局上靠著貝林傑（Cody Bellinger）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）2支二壘安打攻下3分先馳得點，5局上「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）補上適時安打再下一城。儘管7局下索托開轟幫大都會追回1分，但9局上洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也回敬本季第14轟，大都會9下僅再追回1分。最終施力特勒收下本季第6勝，大都會霍姆斯（Clay Holmes）4.1局失4分，對老東家吞下本季第4敗。

Ben Rice pads the @Yankees lead with a solo shot pic.twitter.com/UuA07giBrn — MLB （@MLB） May 16, 2026

值得一提的是，2025年季前與大都會簽下15年7.65億美元（新台幣241億）史上最貴約的索托，今天敲出生涯第250轟，成為史上第16位在滿28歲前就累積250轟的打者。

Career home run No. 250 for Juan Soto pic.twitter.com/lLoEyFdeei — MLB （@MLB） May 16, 2026

索托。（法新社）

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