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NBA季後賽》坎寧安21分加板凳群火力全開 活塞下半場打爆騎士逼出第7戰

2026/05/16 09:52

坎寧安。（法新社）坎寧安。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的活塞在坎寧安（Cade Cunningham）攻下21分帶領下，加上板凳群的48分火力輸出， 在客場以115：94力退騎士，系列賽扳成3：3平手，逼出驟死第7戰。

騎士在第5戰於客場扳回一城，率先取得聽牌勝，今天盼能在主場乘勝追擊，哈登（James Harden）首節就拿下7分，季後賽總得分4148分，超越柯瑞（Stephen Curry）的4147分，登上史上第10，但他上半場就出現5次失誤，米契爾（Donovan Mitchel）貢獻13分，而活塞則靠著坎寧安（Cade Cunningham）獨拿16分，帶著54：51領先前進下半場。

活塞在易籃後多點開花，尤其替補也跳出來得分，其中里德（Paul Reed）拿8分、3籃板，羅賓森（Duncan Robinson）投進2顆三分球、得6分，至於詹金斯（Daniss Jenkins）也有5分，單節灌進30分，在騎士陷入得分荒時一舉擴大分差，決勝節更一度來到22分的最大分差，為勝負定調。

活塞有6人得分達雙位數，里德斬獲全隊次高17分，沉寂許久的杜蘭（Jalen Duren）此戰也有15分、11籃板，詹金斯貢獻15分，羅賓森14分，湯普森（ Ausar Thompson）10分、9籃板，板凳群就比騎士多了22分，成為勝負分水嶺。

騎士以哈登23分、7籃板最佳，但他也發生8次失誤，米契爾和莫布里（Evan Mobley）各有18分，艾倫（ Jarrett Allen）13分，團隊在下半場被打爆，第7戰將回到活塞主場舉行。

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