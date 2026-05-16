接「棒」未來！台南棒球扎根基層辦回饋活動

活動透過球具捐贈、技術交流，串聯世代情感與城市文化。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕為持續推動台南市三級棒球發展，深化棒球教育扎根與城市運動文化連結，台南媒體壘球聯隊攜手台南市城市棒球隊邀府城長照合辦三級棒球回饋互動活動，透過球具捐贈、技術交流等，串聯世代情感與城市文化。

府城長照×台南媒體×成棒三級棒球回饋互動活動今日登場，文元國小、立人國小、公園國小及民德國中等4校棒球隊熱情參與，市長黃偉哲、台南市電子媒體記者協會理事長賴冠彰及府城長照執行長蔡昀澂分別擔任投、捕、打擊開球；文化局分享古蹟限定至聖點心麵給球員。立委陳亭妃、議員許至椿、李中岑、沈震東和民進黨議員參選人林建南到場共襄盛舉。

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黃偉哲表示，感謝台南媒體、台南城市棒球隊及關心棒球發展的朋友捐贈棒球器材給4校球隊，讓孩子們能有更完善的訓練設備，過去紅葉少棒以樹枝、石頭練球，現今棒球進入科技時代，從球速、投球技巧到動作分析皆須更專業的設備訓練，因此結合優質設備器材與選手培訓，以提升競爭力，贏得比賽，市府未來期盼選手善用資源，持續精進球技、發光發熱。

台南是棒球之都。蔡昀澂也說，而企業深耕地方不只是照顧長者，更重視下一代培育與健康成長，希望透過支持基層棒球活動，陪伴孩子在運動中建立團隊精神、責任感與面對挑戰的勇氣，也期待透過實際投入，為台南棒球發展盡一份心力。

體育局長陳良乾表示，台南從社區、少棒、青少棒、青棒、大學、成棒及職業棒球，完整七級棒球體系是城市重要的運動資產與榮耀。此次由台南媒體與19位成棒隊球員、教練團攜手投入基層回饋，文元國小、立人國小、公園國小與民德國中共58位小球員共同參與，提供小球員與棒球選手近距離交流的機會，透過觀摩與互動，激發持續投入棒球的熱情與夢想。

台南市長黃偉哲擔任投手開球。（記者王姝琇攝）

台南媒體壘球聯隊攜手台南市城市棒球隊邀集府城長照合辦三級棒球回饋互動活動。（記者王姝琇攝）

台南媒體壘球聯隊攜手台南市城市棒球隊邀府城長照合辦三級棒球回饋互動活動。（記者王姝琇攝）

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