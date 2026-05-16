MLB》台灣強投鄧愷威明先發！太空人右投今對遊騎兵飆7.1局無安打

阿里格蒂。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今與美西勁敵遊騎兵展開系列賽，26歲右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti）今天在首戰掛帥先發，一度上演無安打比賽，最終繳出7.1局無失分好投，幫助太空人2：0完封遊騎兵，收下系列賽開門紅。

太空人3局下靠著佩瑞德茲（Isaac Paredes）陽春砲先馳得點，而這1分就足以幫助太空人擊敗遊騎兵，因為阿里格蒂今天先發前7局沒有被敲出任何安打，僅投出3次保送，眼看有機會挑戰無安打比賽，結果在8局上1出局一壘有人被佛斯邱（Justin Foscue）敲安，無緣無安打美夢後退場。

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阿里格蒂退場後，太空人換上左投金恩（Bryan King），他先製造飛球出局後，再牽制一壘抓到跑者結束遊騎兵攻勢。9局上太空人再添保險分，9局下金恩續投也力保不失，最終阿格里蒂先發7.1局無失分，被敲1安打、投出4保送，收下本季第6勝，防禦率1.50。

太空人明天將派出台灣強投鄧愷威先發，這也是他本季第3場先發登板，將強碰遊騎兵塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）。鄧愷威本季出賽15場有2場先發，投26局送出23次三振，被敲出20支安打失掉9分自責分，防禦率3.12、ERA+136、FIP（投手獨立防禦率）3.88，每局被上壘率1.08，被打擊率0.211，拿下1勝3敗。

鄧愷威。（資料照，路透）

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