MLB》大聯盟版張奕！27歲火球男撿第8勝 當「勝投怪盜」穩居勝投王

艾許比。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力中職富邦悍將的牛棚右投張奕，因在國際賽與例行賽經常後援登板奪勝投，被球迷戲稱「勝投怪盜」；今年大聯盟也出現一位超強「勝投怪盜」，那就是釀酒人火球男艾許比（Aaron Ashby），今天他拿下本季第8勝，穩居大聯盟勝投王。

今天釀酒人對上雙城之戰，賽前以7勝高居大聯盟勝投王的艾許比，於6局下無人出局一二壘有人時接替先發投手克勞（Coleman Crow）登板後援，他讓李伊（Brooks Lee）敲出游擊滾地雙殺，但雙城仍打回追平分，隨後艾許比再製造滾地球出局，結束雙城進攻。

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7局下艾許比續投，1出局後遭雙城機關槍攻勢掃射，連續4支一壘安打失1分，也讓雙城2：1超前，艾許比飆出三振抓下第3個出局數，8局上釀酒人一連串猛攻以3：2逆轉，艾許比瞬間從敗投候選人變成勝投候選人，最終釀酒人就以3：2力克雙城，艾許比摘下本季第8勝，持續穩居大聯盟勝投王。

27歲的艾許比本季21場出賽只有1場先發，投29局被敲23支安打失掉7分責失分，飆出44次三振，防禦率是非常出色的2.17，另拿下1次中繼成功，目前戰績8勝0敗。

張奕。（資料照，美聯社）

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