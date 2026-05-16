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MLB》動完刀2週就開始傳接球 老虎王牌有望神速復出

2026/05/16 12:05

史庫柏爾復健進度神速，術後2週就開始簡單傳接球訓練。（資料照，法新社）史庫柏爾復健進度神速，術後2週就開始簡單傳接球訓練。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎王牌先發史庫柏爾（Tarik Skubal），日前因手肘出現游離體動刀，本預期要休養2至3個月，如今術後2週他就已經開始傳接球訓練，恢復神速有機會提前復出。

《ESPN》報導指出，史庫柏爾在動完手術後2週後，就已經開始簡單的傳接球訓練，老虎總教練辛奇（AJ Hinch）表示，可以傳接球的意義很重大，因為這意味著復健一大進展，接著會每天保持傳接球，直到他可以進牛棚練球。

史庫柏爾經紀人波拉斯（Scott Boras）日前曾受訪，將這次手術稱為「史庫柏爾關節鏡」手術，透露這種方法恢復期短，讓史庫柏爾有機會提早復出。依照過往經驗，投球手肘關節鏡手術通常需要2至3週休養，《ESPN》報導指出，現在老虎內部看好史庫柏爾，有機會在1個月內就提前復出。

儘管目前情況樂觀，不過辛奇還是很謹慎，表示球團會緊密和醫生聯繫，確保每一步復健過程都嚴格執行，因為這麼早就開始傳接球，是個特別的案例。

史庫柏爾今年賽季結束後，將會成為自由球員，本來受傷可能會影響身價，如今有望提前復出，讓他又有機會簽下歷史級大約，而其他球團也在觀望史庫柏爾的復健狀況，評估未來選手遇到相似問題時，能否用這種手術方式治療。

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