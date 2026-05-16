MLB》大谷翔平重返先發打線敲長打！道奇3轟煙火秀擊敗天使收3連勝

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在天使主場展開今年「高速公路大戰」首部曲，日本巨星大谷翔平今天重返先發打線扛第一棒指定打擊，馬上就有長打演出，道奇全場敲出3發全壘打，終場6：0擊敗天使，收下3連勝。

大谷翔平本季重返二刀流完全體，日前剛投本季第7場先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也決定讓大谷在投球當天與隔天不上場打擊。今天大谷重返先發打線，前2打席分別吞K與獲得保送，5局上敲出左外野深遠二壘安打，也是他生涯第200支，飛行距離336英呎，7局上大谷再吞1K。此役大谷4打數1安打，賽後打擊率0.240、攻擊指數0.799。

請繼續往下閱讀...

道奇今天所有分數都是靠全壘打，由帕赫斯（Andy Pages）、馬恩西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）所擊出，其中帕赫斯與馬恩西還是在4局上上演「背靠背」開轟。天使火球男查諾維奇（Jack Kochanowicz）先發6局挨7安包含3轟，調6分責失分，吞下本季第3敗。

道奇今天原本要由塞揚左投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，但在開賽前卻臨時撤換並進入傷兵名單。道奇今天採用牛棚日，克萊茵（Will Klein）投2局後交給後續牛棚接手，合計8投沒有失分，合力完封天使，本場第2任投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）1局2K無失分，拿下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法