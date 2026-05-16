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NBA季後賽》最多領先37分！馬刺打爆灰狼 闖西部決賽挑戰雷霆

2026/05/16 12:24

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在西部準決賽G6多點開花，全隊6人得分超過雙位數，以139：109輕取灰狼，自2017年後再度闖進西部冠軍賽，將挑戰衛冕軍雷霆。

馬刺前役靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻27分、17籃板順利聽牌，今踢館明尼蘇達依舊打得相當強勢，首節靠「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）獨攬14分，帶著36：27領先進入次節，第二節灰狼陷入嚴重得分荒，被馬刺打出20：0狂潮，一度領先多達29分，不過灰狼沒有放棄比賽，在愛德華茲（Anthony Edwards）與香農（Terrence Shannon Jr.）輪流輸出下，在上半場結束前追到61：74。

不過易籃後黑衫軍火力沒有停歇，卡瑟爾與福克斯（De'Aaron Fox）輪番在外線開火助隊擴大分差，帶著110：84領先進入決勝節，末節最大分差來到37分，在勝負提前定調下，愛德華茲在倒數8分鐘就走向馬刺板凳席向對手致意。

卡瑟爾16投11中包括5顆三分球拿下全隊最高32分，另有11籃板，福克斯21分，9助攻，溫班亞瑪進帳19分，錢帕尼（Julian Champagnie）18分。灰狼方面，愛德華茲繳全隊最高24分，香農替補上陣挹注21分，里德（Naz Reid）18分、7籃板作收。

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