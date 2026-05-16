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MiLB》「費仔」炸裂本季第5轟繼續屠殺3A！鄭宗哲、柯敬賢都有安打

2026/05/16 12:56

鄭宗哲（前）、費仔（後）。（資料照，法新社）鄭宗哲（前）、費仔（後）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天敲出本季第5發全壘打；紅襪3A的鄭宗哲今天也有安打演出。

費爾柴德今天在雙重賽首戰5局上敲出中外野2分砲，擊球初速108英哩，飛行距離399英呎，本季第5轟出爐，該場比賽「費仔」4打數2安打；第2戰3打數0安打，今天賽後打擊三圍.306/.435/.508、攻擊指數0.943。

紅襪3A的鄭宗哲，今天先發2打數敲出1支一壘安打，賽後打擊三圍.234/.354/.411、攻擊指數0.765；另外小熊3A的台美混血種砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天4打數0安打，另有1次保送，賽後打擊三圍.309/.381/.414、攻擊指數0.795。

道奇1A柯敬賢今天3打數1安打，吞下1K、選到1次四壞保送，賽後打擊三圍.275/.396/.560、攻擊指數0.956。巨人新人聯盟陽念希先發3局被敲3安含1轟失2分，送出3次三振、2次保送，防禦率4.50；釀酒人新人聯盟廖宥霖8局上替補守一壘，8局下遭三振，1打數0安打，生涯首安尚未開張。

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