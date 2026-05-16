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韓職》王彥程飆出8K但...韓媒點出課題

2026/05/16 13:01

王彥程昨奪下本季第4勝。（取自韓華鷹IG）王彥程昨奪下本季第4勝。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，昨對KT巫師先發5局被敲5支安打失2分，不但奪下本季第4勝，更飆出旅韓單場新高的8次三振。對於王彥程的表現，韓媒一向不吝予以讚美，但網路體育媒體MANIAREPORT今也點出課題，表示他雖然飆出多次三振，但四死球也多達4次，投球內容不如對方先發投手高永表，認為投球效率不佳是可惜之處。

王彥程昨進行本季第9場先發，不但飆出最高球速150公里，也展現很好的球威，其中2局下雖一度投出觸身球形成滿壘，卻也及時送出三振解危。只是飆出8次三振的同時，王彥程送出4次四死球，包括1次觸身球，也是他5局投完，用球數就高達97球的主因。

前役王彥程對LG雙子繳出6.1局失3分奪勝後，他就指出自己必須改善連續多次先發都出現3次保送的不足之處，而昨役先發他雖仍投完5局，讓自己至今9場先發都能投滿5局，卻也出現4次四死球，自4月16日先發以來已連續6場先發至少出現3次保送。

MANIAREPORT就表示投球效率是可惜之處，王彥程若能在前半段更有效控制用球數，是有機會投完6局，進而繳出6局只失2分的優質內容，反觀高永表完成7局失3分的優質先發，送出10次三振且沒有任何四死球，若單論投球內容品質，他反而獲得更高評價。

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