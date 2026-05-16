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MLB》道奇世界大賽無名英雄不再無名！26歲右投即刻救援獲主帥盛讚

2026/05/16 13:38

克萊茵。（路透）克萊茵。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今原定先發的塞揚左投史奈爾（Blake Snell）臨時被撤換進入傷兵名單，決定採用牛棚日，由26歲右投克萊茵（Will Klein）緊急擔任開局投手，今天他面對天使繳出2局好投，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚 。

2024年初上大聯盟表現慘不忍睹的克萊茵，去年輾轉來到道奇，世界大賽因費西亞（Alex Vesia）家庭因素缺陣而遞補進名單，在G3繳出4局無失分好投而一戰成名，最終也成為道奇二連霸的「無名英雄」。

今天克萊茵臨時頂替史奈爾先發，主投2局送出2次三振，另被敲1安打、投出1觸身球，沒有失分。克萊茵透露，他在比賽開打前4小時才被通知要先發，「到球場後過了一段時間才知道。」談到賽前準備，他坦言有猜到有人要當開局投手，也想過可能是自己，所以並不意外，反而還有點興奮，「這是我自大學以來第一次先發，是非常棒的經驗。」

臨時登板繳出好投，曾經的無名英雄早就不再無名，本季克萊茵已經成為道奇牛棚重要支柱，出賽13場投18.1局，防禦率是出色的2.45；近7場出賽防禦率更只有1.86。今天道奇動用8名牛棚投手，聯手完封天使，總教練羅伯斯也盛讚：「Klein投了2局，能撐過今天這場比賽非常關鍵，他們表現真的太棒了，這是所有人的功勞。」

對於今天投手群的發揮，克萊茵表示：「當我們能持續投出這樣的內容時，野手也會安心不少。當球隊沒有真正先發投手、或必須很早就依賴牛棚時，大家多少會感到不安。但只要我們能壓制失分，就能減輕野手們的壓力；而他們也在進攻端表現亮眼，讓我們投起來更得心應手。」

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