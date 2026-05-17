鄧愷威先發強碰遊騎兵強投德葛隆 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有2場轉播，太空人將在台灣時間早上7點於主場面對遊騎兵，太空人台灣好手鄧愷威登板先發，強碰遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom）。

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另一場是道奇作客天使，道奇推出左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），天使派出王牌投手索里安諾（José Soriano）。

中職今天有3場比賽，統一獅在亞太主球場面對中信兄弟，獅隊派出本土左投林詔恩，兄弟派出本土右投伍立辰；味全龍在天母球場面對樂天桃猿，龍隊推出洋投梅賽鍶，面對樂天洋投艾菩樂；富邦悍將在新莊球場面對台鋼雄鷹，悍將派出左投陳仕朋，面對台鋼投手陳正毅。

TPBL季後賽，聽牌的新北國王迎戰台啤雲豹，國王力拚晉級冠軍戰，而雲豹則要力拚延長戰線；PLG方面，領航猿面對洋基工程。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 遊騎兵 VS 太空人 （鄧愷威先發）

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

09：30 道奇 VS 天使

轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

日職

12：00 西武獅 VS 日本火腿 轉播：DAZN 2

泰國公開賽

13：00 決賽 轉播：愛爾達體育3台

中職

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 轉播：DAZN 1、愛爾達體育2台

16：00 樂天桃猿 VS 味全龍 轉播：緯來體育、愛爾達體育MAX1台

17：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

TPVL

15：00 台鋼天鷹 VS 台北伊斯特

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台中連莊

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

TPBL季後賽

17：00 雲豹 VS 國王 轉播：MOMOTV、YouTube

PLG

17：00 洋基工程 VS 領航猿 轉播：YouTube

英超

19：20 曼聯 VS 諾丁漢森林 第37輪

21：50 里茲聯 VS 布萊頓 第37輪

轉播：愛爾達體育2台

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