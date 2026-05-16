自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》林安可全場3支0吞1K、打擊率降至2成07 西武獅中斷7連勝

2026/05/16 16:12

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手林安可今天獲得先發扛第五棒左外野手，林安可全場3打數沒有敲安，比賽中段就被換下場。西武獅最後在客場以4比5敗給日本火腿，西武中斷近期的7連勝。

林安可首打席面對日本火腿左投加藤貴之，首打席敲左外野界外飛球被接殺，第二打席林安可遭3球三振。第7局林安可面對火腿左投上原健太，他纏鬥6球後，最後擊出一壘滾地球被刺殺。7局下西武獅就把林安可換下場

總計林安可全場3支0，賽後打擊率降至0.207，近兩場出賽共5打數都沒有敲出安打。

火腿打線首局靠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的關鍵二壘安打，以及野村佑希的兩分砲，單局拿到3分。2局上西武洋砲奈文（Tyler Nevin）回敬一發陽春砲，第3局滝澤夏央、洋砲卡納里奧（Alexander Canario）各敲一發陽春砲，幫助西武追成3比3平手。

3局下雷耶斯擊出適時安打攻進超前1分，奈文在4局上又轟出一支陽春砲，雙方又以4比4平手。8局下雷耶斯轟出超前陽春砲，幫助火腿收下勝利、中止2連敗。

西武全場有4支安打都是陽春砲，後援右投甲斐野央1局失1分吞本季第2敗；火腿後援田中正義1局無失分收本季首勝，柳川大晟1局無失分收本季第10次救援成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中