日職》林安可全場3支0吞1K、打擊率降至2成07 西武獅中斷7連勝

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手林安可今天獲得先發扛第五棒左外野手，林安可全場3打數沒有敲安，比賽中段就被換下場。西武獅最後在客場以4比5敗給日本火腿，西武中斷近期的7連勝。

林安可首打席面對日本火腿左投加藤貴之，首打席敲左外野界外飛球被接殺，第二打席林安可遭3球三振。第7局林安可面對火腿左投上原健太，他纏鬥6球後，最後擊出一壘滾地球被刺殺。7局下西武獅就把林安可換下場

請繼續往下閱讀...

總計林安可全場3支0，賽後打擊率降至0.207，近兩場出賽共5打數都沒有敲出安打。

火腿打線首局靠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的關鍵二壘安打，以及野村佑希的兩分砲，單局拿到3分。2局上西武洋砲奈文（Tyler Nevin）回敬一發陽春砲，第3局滝澤夏央、洋砲卡納里奧（Alexander Canario）各敲一發陽春砲，幫助西武追成3比3平手。

3局下雷耶斯擊出適時安打攻進超前1分，奈文在4局上又轟出一支陽春砲，雙方又以4比4平手。8局下雷耶斯轟出超前陽春砲，幫助火腿收下勝利、中止2連敗。

西武全場有4支安打都是陽春砲，後援右投甲斐野央1局失1分吞本季第2敗；火腿後援田中正義1局無失分收本季首勝，柳川大晟1局無失分收本季第10次救援成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法