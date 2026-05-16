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NBA季後賽》剩8分鐘大幅落後就去向對手致意 愛德華茲遭批軟弱

2026/05/16 15:33

愛德華茲。（法新社）愛德華茲。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼今在西部準決賽第6戰，以109：139遭馬刺淘汰，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在第四節倒數8分鐘勝負已定之下就走向馬刺板凳席向對手致意，賽後引發討論。

灰狼此役最多落後37分，末節倒數8分鐘以95：128落後時，愛德華茲遭換下場，他知道自己不會上場後便走向馬刺板凳席與對方成員一一握手致意，隨後坐回自家板凳席面露沮喪接受提前放暑假的結果，他賽後對於此舉表示，「那時你已經知道自己不會在場上了，就是讓對手得到應有的尊重。」

退役球星對此有不同看法，獨行俠名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）隨後在節目中表示，「我從來沒看過這種事，球員在第四節剩下8分鐘就走到對手板凳席 一一擊掌致意，這對我來說太超過了，你可以在比賽結束後再這麼做，依然能充分表達尊重，那個舉動對我而言有點奇怪。」

熱火退役好手哈斯倫（Udonis Haslem）也說，愛德華茲雖然很優秀，但還有需要成長的地方，這不是一件身為領袖會做的事，「如果是一名領袖，我不會在比賽還剩8分鐘的時候去跟對手握手，我不會展現出這種軟弱，因為比賽還沒結束，還有8分鐘，而且因為球隊處於落後，我會很生氣。」

哈斯倫認為，比賽結束後再向對手致意應該是更好的做法，剩下的8分鐘應該在板凳上為隊友打氣，「可能我比較老派，現在是不同世代了，但我不覺得如果今天是馬刺輸球，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）會在比賽剩8分鐘時走過去跟對手握手。」

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