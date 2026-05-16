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中職》「如果這球傳更平一點...」 曾總透視許庭綸傳球爭議

2026/05/16 15:35

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕針對昨天中信兄弟左外野手許庭綸長傳本壘，觸殺搶分的跑者蘇智傑，今天賽前曾豪駒表示，他有透過影片看到這個本壘攻防戰，這是一個好的Play，如果球傳得平一點會更好。

曾總說，「以結果來說，這是一個好的Play，如果這個Play可以傳得更平一點的話，或許會好一點，不能說他（許庭綸）這個傳球是不好的，他也想阻止對方得分，萬一結果是安全回本壘得分的話，二壘跑者也跑到三壘，這可能就對球隊有影響了。」

曾總強調，「平常練習就一直再告訴選手，做一個Play的時候，要想著如何不多丟一個壘包，昨天最後的結果是好的，那就沒什麼問題，只是說未來再遇到相同問題，把球傳平一點，讓跑者不敢再搶攻下一個壘包，這就是觀念上的問題。」

昨9局下統一獅最後反攻，當時兄弟以7：4領先，獅隊進攻無人出局二、三壘有人，林子豪擊出左外野飛球遭接殺，許庭綸接球後長傳本壘，這球傳高不過直接進捕手高宇杰手套，高宇杰再奮力觸殺直闖本壘的跑者蘇智傑形成兩出局，李振昌接著解決陳聖平力保不失順利守成，只是賽後總教練平野惠一接受媒體採訪時表示，許庭綸傳球「有點丟臉」引發熱議。

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