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中職》「我剛進職棒應該也是這樣」 郭天信為許庭綸緩頰

2026/05/16 15:55

郭天信。（記者陳逸寬攝）郭天信。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍郭天信是4屆外野金手套得主，對於昨天20歲的中信兄弟左外野手許庭綸長傳本壘爭議，郭天信說，「以庭綸的年紀，會做這樣的決定很正常，如果我剛進職棒應該也是這樣。」

進職棒多年累積不少寶貴攻守經驗，以昨天的Play為例，郭天信說，「傳球力道一定要催出來，彈道再調整一下，讓中間轉接的野手可以接得到球，最主要的目的是不要讓二壘跑者上到三壘。」

郭天信進一步解釋，中間轉接的野手要接球，還是要放掉球抓直衝本壘的跑者，捕手會喊聲，提醒野手接或放，外野手工作就是把球接好、丟好，「把球的品質、速度、高度都丟好，這點顧好就好，姑且不論能否抓到衝本壘的跑者，我覺得這點是要做好的地方。」

郭天信表示，如果昨天許庭綸傳球有做好的話，即使蘇智傑跑回本壘得分，形成一出局跑者在二壘，也能幫助到球隊，如果蘇智傑得分，又是一出局三壘有人的狀況，不用安打就能得分，1分差就會讓投手比較緊繃。

昨9局下統一獅進攻，當時兄弟領先3分，無人出局二、三壘有人，林子豪擊出左外野飛球遭接殺，許庭綸接球後長傳本壘，這球傳高不過直接進捕手高宇杰手套，高宇杰再奮力觸殺蘇智傑形成兩出局，李振昌接著解決陳聖平力保不失順利守成，只是賽後總教練平野惠一接受媒體採訪時表示，許庭綸傳球「有點丟臉」引發熱議。

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