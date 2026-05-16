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中職》全聯盟最會打威能帝的球隊 葉總有話不吐不快

2026/05/16 16:40

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者李惠洲攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今天作客天母交手味全龍，推出王牌投手威能帝先發，味全先發投手曾仁和則是轉隊後首度遭遇老東家，表現如何備受關注。

去年威能帝拿下勝投王、三振王、年度MVP和台灣大賽MVP，本季先發5場戰績2勝1敗、防禦率0.95、每局被上壘率0.74，表現相當亮眼，被譽為近年中職最強洋投。

只是，威能帝生涯對味全先發16場只拿下4勝6敗，對戰防禦率3.28，龍軍是全聯盟打威能帝最順手的球隊，味全總教練葉君璋說，威能帝跟徐若熙沒什麼兩樣，只是徐若熙球路進壘角度更好，球速比較快一點。

威能帝沒上過大聯盟，來台取得不俗成就，葉總表示，來到台灣之後威能帝有融入中職比賽方式，也有研究台灣打者習性，所以表現愈來愈進入狀況，他在美國要面對很多球隊，可能沒辦法靠自己的努力累積經驗值，中職只有5隊，只要面對5隊打者，只要用心研究這些打者，再加上本身進步，就有機會投出成績。

近年威能帝投球品質和球速愈來愈進化，葉總說，「你覺得以前羅力有沒有愈來愈進化？每年回到台灣羅力都會多出一個球種，威能帝主要是滿喜歡這邊的工作環境，我跟威能帝不熟，但我覺得他想要在這邊生存，所以會想辦法。」

威能帝離開美職體系後，就一直待在中職發展，葉總說，「為什麼國外球隊沒找他？應該不會沒有，可能身材有點受限，這點比較吃虧，在台灣可以（生存）。」

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