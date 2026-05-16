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拳擊》OPBF裁判講習登台舉行 日本理事長肯定台灣拳擊市場潛力

2026/05/16 16:43

萩原實是OPBF會兼JBC理事長，JBC是掌管日本所有職。（中華拳擊總會提供）萩原實是OPBF會兼JBC理事長，JBC是掌管日本所有職。（中華拳擊總會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕OPBF（The Oriental and Pacific Boxing Federation，東洋太平洋拳擊聯盟）職業拳擊裁判講習，16日起一連兩天在台灣體大舉行，不僅有來自日本的資深裁判擔任講師，會長萩原實（萩原実）也親自來台坐鎮，並肯定台灣職業拳擊市場極具潛力。

萩原實是OPBF會兼JBC（Japan Boxing Commission，日本拳擊委員會）理事長，JBC是掌管日本所有職業賽事的最高權威機構。日本職業拳擊賽是近幾年熱度頗高，萩原實表示，日本職業拳擊的經濟產值非常高，熱門賽事坐擁龐大商機，裁判其實在這中間扮演相當重要的角色。萩原實直言：「選手、賽事背後都有著巨大的商業利益網絡，裁判角色更為重要，若沒能做出精準且公正的判決，影響的不只是勝敗，還有選手的商業利益。」

「職業拳擊就是商業導向，裁判更需要公平公正。」萩原實指出，這就是培養、訓練裁判人才，對職業拳擊的重要性，台灣願意推廣，他站在協助的角色，會盡力幫忙。

3月初萩原實就來台中觀看過OPBF微量級銀腰帶冠軍戰（Silver Minimumweight Championship），對奪冠的台灣選手邱正的表現印象深刻，「那場比賽真的有超乎想像的表現。」萩原實說，台灣職業拳擊極具發展潛力，雖然台灣職業選手的養成與發展與日本不太相同，但選手素質不錯。

OPBF裁判講習，16日先進行職業裁判觀念與理論教學課程，17日在台灣體大拳擊館進行實際操作課程講解，由中村勝彥和池原信遂擔任講師，兩人都有豐富的職業賽事執法經驗。

講師中村勝彥（中華拳擊總會提供）講師中村勝彥（中華拳擊總會提供）

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