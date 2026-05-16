中職》獅象歷史最長壽洋投對決 兩隊戰績穩定是關鍵

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕亞太球場獅象今天上演「復古對決」，由布雷克強碰德保拉，兩人從2020年戰到2026年，寫下「傳統一戰」史上最長壽的洋投對決戲碼。獅隊總教練林岳平認為，獅象近年表現穩定是因素之一，兩人都能提供一定的戰力，讓球隊保持穩定。

德保拉和布雷克都是2020年就加入中職，兩人共同邁向第7個球季，從2020年就曾同場對決，今天上演2026年第一場。兩人合計對決10場，德保拉奪下4勝3敗，布雷克則是3勝4敗，由德保拉暫居上風。

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其中，布雷克在24歲就來台灣，比德保拉小7歲，餅總認為，兩人能在中職如此長壽都很不容易，「兩隊在這七年都是穩定的球隊，這來自於2位選手給球隊很多的貢獻，現在他們還是球隊很重要的戰力。」

即便兩人從2020年戰到2026年，這還不是史上最長壽的洋投宿敵對決，生涯108勝的中職洋投勝投王勇壯，跟76勝的前兄弟象傳奇風神，兩人從1998年對決到2005年，橫跨8個球季，合計同場交手19場，風神奪下8勝5敗，勇壯則是1勝8敗2救援。

此外，球員生涯亦敵亦友的伍鐸跟羅力，即便中間曾在富邦當隊友，兩人也從2015年對決到2022年，同樣橫跨8個球季。

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