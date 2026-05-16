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中職》歐力士資深總監中嶋聰拜訪新莊球場 後藤光尊假裝不認識有原因

2026/05/16 17:24

歐力士資深總監中嶋聰（左）拜訪新莊球場，與富邦悍將執行副領隊林威助（中）、總教練後藤光尊閒聊。（記者徐正揚攝）歐力士資深總監中嶋聰（左）拜訪新莊球場，與富邦悍將執行副領隊林威助（中）、總教練後藤光尊閒聊。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕歐力士資深總監中嶋聰今天到新莊棒球場拜訪，富邦悍將由領隊陳昭如、執行副領隊林威助代表球團歡迎他的到來，中嶋隨後在林威助的陪同下，與曾經效力歐力士的選手張奕、台鋼雄鷹魔鷹以及富邦總教練後藤光尊、投手教練許銘傑等人打招呼，林威助表示，中嶋這幾年持續關注台灣棒球，對台灣球員的潛力與市場發展都很看好。

林威助指出，中嶋這次就是簡單拜訪，因為富邦總教練後藤光尊、投捕教練的山哲也在球員時期曾經效力歐力士，後藤轉任教練曾於與中嶋在歐力士共事，其他的日籍教練在選手時算是競爭對手，彼此都認識也很熟悉。

中嶋於2021-24年擔任歐力士一軍監督，去年出任球團顧問，今年擔任球團資深總監，林威助表示，中嶋去年接受味全龍邀請擔任客座教練，對台灣棒球其實有相當程度的了解，「我們有聊到歐力士山本由伸、吉田正尚成功旅美的案例，中嶋希望台灣有能力的優秀選手，可以像（徐）若熙、（林）安可這樣，往更高層級去培養。」

後藤球員時期效力歐力士12年，2019-20年在歐力士二軍擔任過內野守備跑壘教練、打擊教練，賽前練習結束走回休息區時，故意裝作不認識從中嶋面前走過，他笑說：「我們的關係就是這樣，我們都是秋田縣出身的，他是學長，他當歐力士二軍總教練的時候，我是守備教練。」

歐力士資深總監中嶋聰（中）拜訪新莊球場，曾經效力歐力士的張奕特地前來致意。（記者徐正揚攝）歐力士資深總監中嶋聰（中）拜訪新莊球場，曾經效力歐力士的張奕特地前來致意。（記者徐正揚攝）

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