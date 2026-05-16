中職》兄弟又贏統一！亞太勝率100％ 史上第2高票房

張仁瑋猛打賞。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟德保拉今天對統一獅隊繳出6局無失分好投，加上開路先鋒張仁瑋猛打，外帶6局上的致勝安打，率隊以1：0擊敗獅隊，奪下本季第2次連勝。

德保拉前3局都被獅隊敲安，最終都能化解危機，4、5局無安打，6局一度面臨二三壘有人危機，最終仍守下來，花102球完成6局無失分，僅被敲6支安打，勇奪生涯對戰獅隊第25勝，超越兄弟象神獸陳義信、鄭凱文的24勝，成為史上對戰獅隊最多勝的兄弟投手。

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中信打線在6局上援護，宋晟睿擊出三壘安打，張仁瑋補上適時安打，率隊先馳得點，昨天才拿MVP的張仁瑋，今天單場3安猛打賞，打擊率高達3成14。

中信今年面臨「隊史等級」的低迷戰績，但遇上獅隊就活了起來，本季2次連勝都是從對戰獅隊開始，分別是4月21日對獅隊起的3連勝，以及近2天的2連勝，本季對戰獅隊4勝2敗，是唯一對戰勝率破5成的隊伍，而中信隊史在亞太球場4戰4勝，勝率100%。

統一獅今晚在亞太主球場出戰中信兄弟，合計吸引高達17787人進場，外帶188組神轎，寫下亞太史上第2高票房紀錄，僅次於3月29日總統賴清德造訪的亞太開幕戰23500人。

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