TPBL季後賽》不再一輪遊！蔣淯安25分領軍淘汰攻城獅 夢想家重返總冠軍賽

蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在季後賽首輪第4戰發揮團隊戰力，6人得分超過雙位數，包括一哥蔣淯安攻下全隊最高25分，以104：93輕取新竹攻城獅，自2021年再度闖進總冠軍賽，將交手新北國王與桃園雲豹之間的勝方。

兩隊今都出奇招變陣，夢想家迎回首役陷入犯規麻煩的高柏鎧頂替湯普金斯，攻城獅則捨棄例行賽表現出色但季後賽發揮不佳的年輕外援德魯，改上帕賽獅、提傑與馬力。

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夢想家首節靠前役發揮出色的蔣淯安展現侵略性領軍，一度取得20：13領先，但攻城獅在他被換下場休息時把握時間追分，「健行雙槍」蔡宸綱與劉丞勳輪流跳出來，兩隊打完首節以28：28平分秋色。

次節攻城獅在35：35平手時陷入得分荒，被夢想家連拿9分拉開差距，接著馬建豪在外線開火助隊將領先擴大至雙位數，夢想家帶著37：49優勢進入下半場。

夢想家前兩節外線19投8中，蔣淯安拿下全隊最高12分，班提爾挹注10分，攻城獅上半場團隊命中率僅32.4%，第二節團隊只拿11分，僅馬力得分超過雙位數拿下11分，先發後衛表現欠佳，曾柏喻2分、高國豪0分。

易籃後，夢想家以9：0開局，高國豪倒數7分34秒才以拋投首度得分，夢想家持續多點開花，一度領先多達24分，帶著78：55的優勢進入決勝節。攻城獅末節試圖反撲，盧冠軒與提傑在外圍放冷箭，打出13：5攻勢縮小差距，不過夢想家靠蔣淯安持續輸出穩住陣腳，未讓對手延長戰線。

2017年成軍的夢想家2021年闖進總冠軍賽後連4季一輪遊，本季成功重返總冠軍賽，此役團隊命中率43.8%，外線35投16中，命中率45.7%，單場16記三分球寫下球隊在TPBL季後賽單場新高，蔣淯安上場40分鐘拿下25分、5助攻，班提爾20分、13籃板，高柏鎧10分、12籃板，忻沃克挹注13分、9籃板，馬建豪替補拿下14分，霍爾曼進帳10分。

攻城獅上季在聯盟敬陪末座，本季以第3種子之姿晉級季後賽，最後在主場遭夢想家淘汰，馬力拿下全隊最高24分，另有10籃板，提傑拿下18分，蔡宸綱本土最高14分，劉丞勳12分、7籃板。

馬建豪。（TPBL提供）

新竹攻城獅在主場迎戰福爾摩沙夢想家。（TPBL提供）

馬力。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）

班提爾。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）

劉丞勳。（TPBL提供）

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