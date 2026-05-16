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中職》味全龍撿到寶！ 曾仁和無情壓制老東家再奪勝投+MVP

2026/05/16 19:38

味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季從樂天桃猿轉戰味全龍的「土虱」曾仁和，今天在天母主場迎戰老東家，繳6局失1分優質先發拿下本季第2勝和單場MVP，終場味全就以3：1擊敗樂天，戰績20勝13敗持續穩坐龍頭寶座。

本季味全在天母主場戰績10勝4敗，近9場在天母戰績8勝1敗，龍將深刻感受回家的感覺真好，此役開出9700人滿場票房，也是本季天母首度爆滿。

樂天王牌威能帝開局表現不穩定，1局下前3棒郭天信、朱育賢、劉俊緯連續敲安先馳得點，靠威能帝兩度暴投再添1分，2局下兩出局後林孝程二壘安打，郭天信安打進帳1分打點。

5局下兩出局後威能帝遭劉基鴻擊出投手正面強襲球擊中腳部，雖然順利抓下該局第3個出局數，不過威能帝只用79球先發5局就退場，被敲出7支安打，另有4K、2次暴投和1次保送，失3分都是責失苦吞敗投。

去年球季結束樂天未將曾仁和放在60人契約保留名單，後來獲味全延攬，今年5月1日轉隊後初登板對富邦悍將，曾仁和先發5.2局無失分拿下勝投和單場MVP，今天第2度登板強碰老東家，用85球先發6局被敲6安失1分拿下本季第2勝和單場MVP。

曾仁和退場後，本季從台鋼雄鷹轉戰味全的陳暐皓於7局上亮相，完成穿上龍袍後初登板，投1局讓對手3上3下，林凱威、陳冠偉接手各投1局皆無失分順利守成。

味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手曾仁和。（記者陳逸寬攝）

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