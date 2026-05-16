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韓職》韓華迎回「王牌」不一樣了 姜白虎7打點率隊3連勝

2026/05/16 20:11

姜白虎（取自韓華鷹IG）姜白虎（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓華鷹昨由王彥程先發拿下對KT巫師系列賽首勝後，今在王牌洋投懷特傷癒復出好投，以及姜白虎單場7打點帶領下，再以10：5大勝巫師，明交由資深左投柳賢振先發，除了期盼一舉完成橫掃，也要重返5成勝率。

年薪百萬美元的懷特在3月31日本季初登板對KT之戰，就在守備過程中傷到左大腿後肌，僅投0.1局退場，除了讓韓華緊急和洋投庫辛簽下6週短期合約，也讓先發輪值從開季就出現缺口。所幸年薪僅10萬美元的台灣左投王彥程開季至今表現稱職，昨在本季第9場先發拿下第4勝，而韓華也在今天等到懷特傷癒復出，他以85球繳出6.1局失2分的優質內容，加上4棒姜白虎單場雙響砲和7打點的奧援下，聯手助隊拿下3連勝、對巫師2連勝，讓總教練金卿文賽後相當滿意。

金卿文表示，懷特在復出首戰確實完成先發任務，包括姜白虎1局上的先制3分砲在內，球隊在需要的時刻出現關鍵全壘打與打點，才能一路掌握比賽節奏並拿下勝利。

39歲的柳賢振明天迎來本季第8次先發，目前累計4勝2敗、防禦率3.51，若明天他能助韓華贏球，除了將讓球隊以21勝21敗重返5成勝率，還能讓KT巫師在本季首次遭橫掃。

韓華洋投懷特（取自韓華鷹IG）韓華洋投懷特（取自韓華鷹IG）

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