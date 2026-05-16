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中職》富邦悍將收下5連勝 童堉誠生涯首獲單場MVP！

2026/05/16 20:42

富邦悍將童堉誠敲出一壘安打帶有1分打點。（記者陳志曲攝）富邦悍將童堉誠敲出一壘安打帶有1分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天靠前4局每局都有分數進帳，配合鈴木駿輔6局失1分的優質先發，以6：3擊敗台鋼雄鷹，拿下本季各隊最長的5連勝，明天繼續挑戰6連勝。童堉誠貢獻2分打點，富邦前3分有2分是他打下，生涯首次獲選單場MVP。

富邦1局下就靠童堉誠適時安打先馳得點，2局下靠王念好安打再添1分，3局下童堉誠擊出高飛犧牲打追加第3分，4局下更大舉進攻，開局連續3支安打攻下第4分，林澤彬2出局敲安追加2分，富邦打完4局就以6：0奠定勝基。

台鋼5局上靠魔鷹高飛犧牲打拿到第1分，9局上最後反撲，1出局攻佔滿壘，魔鷹擊出二壘安打掃回2分，把比數追到3：6，但曾峻岳連續三振王柏融、劉時豪守住勝利。

富邦單季6連勝有過2次，一是2019年6月30日至7月11日，二是去年9月28日至10月4日，去年季末的6連勝加上今年開季的2連勝，合計跨季8連勝是富邦最長連勝，若不計算跨季，今天將挑戰隊史第3次單季6連勝。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林澤彬敲出一壘安打帶有2分打點。（記者陳志曲攝）富邦悍將林澤彬敲出一壘安打帶有2分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王念好敲出一壘安打帶有1分打點。（記者陳志曲攝）富邦悍將王念好敲出一壘安打帶有1分打點。（記者陳志曲攝）

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