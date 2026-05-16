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中職》評鈴木駿輔「沒到很好也沒有很壞」 後藤盼廖任磊要修正問題

2026/05/16 21:25

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天以6：3擊敗台鋼雄鷹，拿下本季各隊最長的5連勝，鈴木駿輔雖交出6局失1分的優質先發，總教練後藤光尊卻給予「沒到很好也沒有很壞」的評價，也希望差點砸掉5分領先的廖任磊趕快修正問題。

鈴木用100球投6局雖只失1分，卻被打8支安打還有3次保送，內容不算特別出色，後藤指出，鈴木這場說好沒到很好，說壞也沒有很壞，至少能把6局吃完，問題與前1場一樣，太過專注於自己的狀況，忘記要跟打者對決一決勝負。

廖任磊於9局上登板，面對5名打者被擊出4支安打，讓台鋼把比數追至3：6，富邦緊急押上終結者曾峻岳才守住勝利，後藤認為，廖任磊的直球與變化球在投球動作上的差異太大，球路也有點太甜，希能夠好好反省並趕快修正。

小插曲是，富邦因應台鋼派下勾投手陳宇宏擔任先發，賽前安排打過統一獅的日文翻譯謝修銓擔任餵球投手模擬下勾球路，獲得陳宇宏投3.2局被打10支安打失6分的結果，後藤賽後與謝修銓開心碰拳並笑說：「效果非常好，那個（餵球）投手真是太棒了！」

富邦悍將廖任磊亂流掉分。（記者陳志曲攝）富邦悍將廖任磊亂流掉分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練後藤光尊。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練後藤光尊。（記者陳志曲攝）

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