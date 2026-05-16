中職》林昱珉哥哥從職棒棄將到重生龍將 「有點感動，因為不知道...」

味全龍先發投手曾仁和（右）獲選MVP，與中繼投手陳暐皓（中）一同受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕26歲的味全龍右投陳暐皓是旅美左投林昱珉的哥哥，去年球季結束陳暐皓遭台鋼雄鷹釋出，後來獲味全延攬，加上之前的中信兄弟，不到4年他已穿過3隊球衣。

本季陳暐皓在二軍出賽8場共投8.1局，防禦率2.16、每局被上壘率0.48，表現不俗，近期被拉上一軍，今天對樂天桃猿之戰他在7局上亮相，完成披上龍袍後初登板，用15球讓對手3上3下包含1K，拿下生涯第5次中繼成功。

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今天賽後味全總教練葉君璋表示，看得出來陳暐皓有點緊張，不過他的球質是好的，如果可以更適應球隊、更享受比賽，他應該還會再更好。

今天曾仁和先發6局失1分拿下勝投和單場MVP，賽後站在MVP頒獎台上，他力邀陳暐皓一起上台熱舞，陳暐皓在台上感性地說，「有點感動，因為不知道自己還有沒有機會回到一軍舞台，這場投球策略就是積極進攻好球帶，不要投無謂的壞球。」

去年季後被樂天釋出的曾仁和，聽到陳暐皓感性宣言感觸很深，「滿有（感觸）的，畢竟被球隊釋出，大家覺得你就這樣子而已，選手要求本來就是要更好嘛，會多做更多東西，雖然不一定會有好結果，但我跟暐皓都很努力，我們剛進球隊都是傷兵，也都很想回到球場，我們的付出，相信教練團應該都能感受到。」

陳暐皓。（記者陳逸寬攝）

陳暐皓。（記者陳逸寬攝）

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