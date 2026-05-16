中職》童堉誠生涯首獲MVP 感謝父親、林哲瑄與棒球路上的貴人

富邦悍將童堉誠獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天以6：3擊敗台鋼雄鷹拿下5連勝，童堉誠前2次打擊各有1分打點，富邦前3分有2分由他打下，職棒路從自主培訓選手起步的他，在升格正式球員的第7場出賽就拿到生涯第1座單場MVP，賽後難掩激動地說：「職棒一路走來都不容易。」

童堉誠1局下就把初出場起連續安打場次推進到7場，送回孔念恩助富邦先馳得點，3局下擊出高飛犧牲打為富邦追加第3分。總教練後藤光尊表示，雖然知道童堉誠的狀況不錯，上一軍後的表現有點意料之外，沒想到能把手感維持這麼久，希望童堉誠記住現在的感覺並繼續維持。

請繼續往下閱讀...

童堉誠指出，站上MVP舞台時有很多感觸，身為「球二代」當然會有壓力，必須慢慢習慣並排除負面能量，感謝父親童琮輝從不拘束他，始終尊重他的選擇，也感謝轉任教練的林哲瑄沒有放棄他的守備，還在打擊上指導他如何學習解讀投手，「終於拿到第1座MVP，為自己感到高興。」

童堉誠還特別提到遠在西雅圖寄宿家庭的姊姊，他表示，高中時去美國訓練2個月受到很多照顧，當他想放棄時還是一直鼓勵他，要他繼續堅持下去，「即使沒打球，她也支持我先去工作，沒有她就沒有今天的我，她是我棒球路上的貴人。」

中職將於6月15日舉行今年的新人球員測試會，童堉誠以親身經驗對有意參加的球員提出建議：「不要覺得參加只是個形式，真的有很多球探和教練在看，不要這麼快就放棄，有時還沒成功，只是時間還沒到，總有一天，老天一定會眷顧你。」

富邦悍將童堉誠獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將童堉誠獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法