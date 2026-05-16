中職》前樂天隊友預言今天「土虱」奪MVP 果然成真！

味全龍先發投手曾仁和獲選MVP，與陳暐皓（左）一起跳舞慶祝。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「土虱」曾仁和今天先發6局失1分拿下勝投和單場MVP，率隊以3：1擊敗樂天桃猿，戰勝老東家，賽後他笑說，「昨天有跟以前的隊友聊天，他們說你今天會拿MVP，我說怎麼可能，意思是說你拿MVP，他們要看我跳舞，很開心現在還是可以跟前隊友這麼好。」

去年曾仁和飽受腰傷所苦只投18局，防禦率高達10，季後遭釋出獲味全延攬，本季東山再起，他說，腰部問題可能還在，不過，現在投球姿勢和動力鍊不會觸發傷勢，今天對方打者假裝短打偷點，他往前衝再回到投手丘也不用休息，可以繼續丟，不像以前必須停個幾秒再投球。

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曾仁和表示，對自己投球掌握度越來愈高，現在投球動作更知道怎麼去控制身體，沒有特別要求球速，感覺發力愈來愈好，現在可以用更多力量去投球，讓各種球路更有尾勁。

味全總教練葉君璋期待未來曾仁和能成為先發輪值固定成員，曾仁和說，「當然希望可以這樣，也是滿好的挑戰，畢竟下二軍有時候比賽打下午兩點，一軍比賽又打晚上6點半，自己生理調整比較難一點，選手本來就要自己克服，就看總教練的安排，能留在先發輪值當然是最好的。」

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