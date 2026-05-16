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TPBL季後賽》高國豪「神隱」4戰場均6分 張樹人：盡最大誠意留他

2026/05/16 22:00

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在季後賽首輪遭福爾摩沙夢想家淘汰，正式放暑假，今晚可能成為一哥高國豪身披獅袍的最後一戰，對此總經理張樹人表示，會盡最大誠意留下他。

高國豪本季迎來合約年，在專心打2號位下找回身手，例行賽場均可以攻下14.7分，也獲得年度第一隊肯定，不過他場外風波不斷，例行賽尾聲再度因家務事鬧上媒體版面，更遭球隊減薪3個月。

受到場外風波影響，高國豪在季後賽首輪陷入嚴重低潮，4戰平均僅攻下 6分，整體命中率24.2%，三分球命中率21.1%，攻城獅無緣走得更遠，他難辭其咎。

高國豪表示，這個系列賽受限於對方的防守，「表現應該可以更沈穩，有時想得分會有點急躁，出手選擇也比較著急，這幾場沒有調整好，就是明年再來，好好調整不好的地方。」

對於高國豪合約即將到期，總經理張樹人指出，會盡最大誠意留下高國豪，「他可能有很多目標與想法，但我們都有一個目標，就是希望為新竹拿下一座冠軍，所以我們休賽季會好好跟他洽談，也希望明年他可以為攻城獅效力。」

對於攻城獅從上季爐主到今年重返季後賽，張樹人表示，「我們這個球季是一步步進步的，這個表現超出預期，但來得並不僥倖，我們也相信成功是一場馬拉松，成功沒有捷徑，所以我們要繼續跑下去，團隊明年也會繳出更好的賽季。」

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