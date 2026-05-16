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PLG》領航猿單季20勝創聯盟新猷 盧峻翔：這場很多戲劇效果

2026/05/16 22:12

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿睽違5個月「回家」，團隊展現韌性，克服全場最多21分落後，以93：89逆轉台南台鋼獵鷹，締造主場11連勝，也成為聯盟歷史首支單季拿下20勝的球隊，一哥盧峻翔賽後表示，這場充滿戲劇效果。

領航猿自去年12月11日再度回到桃園巨蛋出賽，但今打得相當辛苦，第三節總教練卡米諾斯更因連吞2次技術犯規遭驅逐出場，臨危受命接掌兵符的助理教練楊宜峰表示，「這場比賽大家很努力，把失掉分數追回來，應該是平常練習都很正常，教練團都很團結，大家給意見，讓球隊把士氣打回來。」被問到卡總執教以來，有沒有想過要暫代總教練職務，楊宜峰笑說，「沒有想過，今天我站上去也不是一個人，還有教練團的協助。」

盧峻翔受到傷勢影響休兵超過1個月，今天重返陣線，在第四節獨攬10分，率隊打出單節33：14攻勢逆襲，也完成本季第18場出賽，達成年度獎項的出賽門檻，有望締造年度MVP三連霸。

盧峻翔指出，球隊今天還是打得很團隊，互相信任彼此分享球，自己狀況還沒調整到最好，還需要一點時間專注在球場，「這場比賽充滿戲劇效果，卡總被趕出場，輸了21分逆轉，還有老楊（楊宜峰）第一次拿下勝利。」

至於自己的傷勢狀況， 盧峻翔表示，「其實類似慢性疲勞受傷，一直在比賽訓練休息反反覆覆，沒有時間好好調整，到了狀況越來越差，才和教練討論需要時間好好恢復，下週有BCL比賽，我覺得狀況有回升，想藉由這週末兩場比賽把強度拉高。」

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