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網球》生涯金大師聽牌！球王辛納補賽勝出問鼎羅馬冠軍

2026/05/17 07:02

辛納（右起）和梅德維夫。（路透社）辛納（右起）和梅德維夫。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）隔日補賽強勢出擊，延續因雨暫停前決勝盤4：2領先，終以6：2、5：7、6：4力退俄國第7種子梅德維夫（Daniil Medvedev），地主頭號種子連2年勇闖羅馬網賽男單冠軍戰，離「職業生涯金大師（Career Golden Masters）」紀錄就剩一步之遙。

「這完全是截然不同的挑戰，也是艱苦的考驗。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身，週五4強雙雄陷入激戰，辛納因右大腿不適醫療暫停，甚至還嘔吐，不過隔天他再上陣找回最佳狀態，最後4局一路壓制前球王梅德維夫，僅花15分鎖定遲來的勝利。

「通常我晚上都能睡著，但這次卻很難。」賽後辛納如釋重負，直言先前第3盤眼看就要結束，卻因天候因素被迫順延，感覺非常奇怪也難以調適，24歲球王冷靜解釋：「你永遠不知道接下來會發生什麼，這就像比賽剛開始一樣，緊張感再次襲來。我很滿意自己處理這種情況的方式，很慶幸能重返決賽。」

辛納近半年來大師系列賽橫掃群雄，除了持續堆高史上最多33連勝，自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里，更已完成5連冠，若於獨缺的羅馬主場再搶1勝，還將跟上塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）腳步，成為集滿全部9項大師賽金盃的史上第二人，再添「生涯金大師」殊榮。

至於辛納週日壓軸對手則為挪威一哥魯德（Casper Ruud），過往對戰4勝0負、1盤未失穩居上風，包括去年羅馬8強挾6：0、6：1橫掃。

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