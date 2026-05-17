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網球》烏克蘭媽媽勇奪羅馬第3冠 斯維托麗娜力退年輕高芙

2026/05/17 07:02

斯維托麗娜。（路透）斯維托麗娜。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕斯維托麗娜（Elina Svitolina）歷經3盤激戰，終以6：4、6：7（3：7）、6：2力退年輕9歲的美國好手高芙（Coco Gauff），烏克蘭媽媽老將贏得羅馬網賽女單第3冠，也讓她對接下來法國公開賽更有信心。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，已在義大利首都進入尾聲，也是5月24日開打的法網重要暖身，斯維托麗娜曾於2017年、2018年羅馬連莊，如今暌違8年再闖決賽，激戰2小時49分鐘擋住22歲後浪高芙反撲，不但把對戰改寫為4勝2負，今年更已3連勝。

「很難相信上次在這裡捧起這座獎盃，已經過去了8年。當然，我對這兩週的經歷感到非常、非常、非常高興。」鬥志頑強且後勁十足的斯維托麗娜，如願集滿職業生涯第20冠，賽後有感而發：「我跟教練說，如果退休前能達成這目標就太好了。他告訴我，我們今年就要實現！所以我真的很開心。」

31歲的斯維托麗娜寶刀未老，繼元月奧克蘭封后之後，羅馬笑擁本季第2冠，也是成為母親以來分量最重的金盃，並延續紅土決戰8勝0負完美戰績，讓即將轉戰巴黎羅蘭加洛斯的她，更加期待首獲大滿貫殊榮。反觀法網衛冕者高芙再度功虧一簣，連續第2年在此屈居亞軍，失望之情溢於言表。

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