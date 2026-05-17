MLB》寫台灣第1人紀錄！李灝宇卻僅1打席就被換掉 守備有精彩演出

李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天對上藍鳥系列賽第2戰，擔任先發第3棒三壘手，成為台灣史上第一位在大聯盟扛先發第3棒的打者。不過最終李灝宇只打1打席後就被換下場，老虎終場在延長賽10局以1：2不敵藍鳥。

藍鳥今天啟用牛棚左投弗魯哈蒂（Mason Fluharty）擔任假先發，右打的李灝宇也被拉到先發第3棒。1局上藍鳥先攻，李灝宇在三壘生意興隆，先刺殺史普林格（George Springer）抓下1出局，接著1出局一壘有人面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的強勁滾地球，李灝宇迅速處理後傳往二壘，並策動一次精彩雙殺。

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1局下2出局後，李灝宇迎來扛下先發第3棒首次打擊機會，不過在2好2壞情況下放掉一顆紅中進壘的90.1英哩卡特球，遭到三振。而藍鳥在假先發的弗魯哈蒂投1.1局後就換投，由右投麥爾斯（Spencer Miles）接替登板，3局下老虎2出局滿壘大好機會，原本準備輪到李灝宇的棒次，此時老虎卻換上左打的沃克曼（Gage Workman）代打，最終沃克曼連揮3球遭到三振，老虎大中「滿壘計」。

李灝宇此役1打數0安打，賽後打擊率0.196、攻擊指數0.588。後續老虎在6局下靠著維爾林（Matt Vierling）陽春砲先馳得點，但7局下藍鳥皮南戈（Yohendrick Piñango）回敬陽春砲追平，雙方鏖戰至延長賽10局，藍鳥率先攻下超前分，老虎10局下反攻無力，在主場吞敗。

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