MiLB》台灣新生代火球男！教士19歲蘇嵐鴻生涯初登板 2局4K三振秀

蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（資料照，取自97.3 The Fan X）

〔體育中心／綜合報導〕去年10月加盟教士的台灣19歲火球男蘇嵐鴻，今天在新人聯盟迎來生涯初登板，面對守護者先發2局飆出4次三振無失分，首秀表現亮眼。

蘇嵐鴻畢業於高雄市三民高中，出自國立台灣體育運動大學，去年U18世界盃投7.1局飆出14次三振，最快球速達94英哩（約151公里），防禦率1.91。10月以77.5萬美元簽約金加盟教士，成為繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，史上第4位加盟教士體系的台灣球員。

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目前在教士農場排第16名的蘇嵐鴻，也曾在季前大聯盟新秀對抗賽（Spring Breakout）登板，面對小熊後援1局飆出2K無失分，最快球速來到97英哩（156.1公里），成為台灣新生代火球男。

今天蘇嵐鴻正式在新人聯盟迎來旅美生涯首秀，開賽馬上飆出三振，不過接著遭遇亂流，被敲出二壘安打後連投2次保送形成滿壘，不過蘇嵐鴻展現大心臟，連飆2次三振化解危機。2局上蘇嵐鴻續投，上演3上3下再飆1K，結束初登板。

此役蘇嵐鴻主投2局用23球，被敲出1支安打，送出4次三振，另有2次保送，沒有失分。

另外，效力釀酒人新人聯盟的另一位台灣18歲內野手廖宥霖，今天面對紅人敲出一壘安打，生涯首安開張，先發3打數1安打，賽後打擊率0.083。

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