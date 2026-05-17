MLB》不是鄭宗哲！44億明星游擊手躺傷兵名單 紅襪叫上28歲工具人

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，紅襪明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）因運動型疝氣進入10天傷兵名單，球隊也從3A叫上28歲內野工具人索賈德（Nick Sogard）。

33歲的史托瑞於2022年與紅襪簽下6年1.4億美元（約44億新台幣）合約，但不斷受傷病困擾，出席率大受影響，表現也不如過去在洛磯時期亮眼。本季史托瑞出賽41場，成績依舊很不理想，打擊三圍.206/.244/.303、攻擊指數0.547，敲出3轟、19分打點，OPS+僅57。

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如今史托瑞又進入傷兵名單，看似在3A等待機會的台灣好手鄭宗哲有望重返大聯盟，不過紅襪最後決定叫上28歲內野工具人索賈德。2024年登上大聯盟的索賈德，本季在3A出賽36場，打擊三圍.269/.417/.454、攻擊指數0.871。

24歲的鄭宗哲今年先是在經典賽火力四射，小聯盟開季後維持火燙手感，更在台灣時間4月11日達成完全打擊，寫下隊史第一人紀錄，然而之後表現明顯下滑。本季鄭宗哲在3A出賽34場，打擊三圍.229/.348/.404、攻擊指數0.752，敲出4轟、10分打點。

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