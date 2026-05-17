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MLB》技壓塞揚王牌！台灣強投鄧愷威5局狂飆7K無失分 成勝投候選人

2026/05/17 08:48

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天先發迎戰遊騎兵，繳出5局無失分好投，退場時為勝投候選人。

鄧愷威今天開賽就連續三振佩德森（Joc Pederson）、尼莫（Brandon Nimmo）上演3上3下，1局下太空人打線也馬上給予他火力支援，艾圖維（Jose Altuve）與阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）2發陽春砲痛擊遊騎兵塞揚王牌迪葛隆（Jacob deGrom）。

2局上鄧愷威開局投出保送，1出局後又被敲安打，飆出三振後又投出觸身球面臨滿壘危機，此時鄧愷威出現暴投，結果球回彈後，鄧愷威迅速在本壘補位接到捕手回傳球，及時觸殺往本壘跑的卡特（Evan Carter），驚險化解滿壘危機。

3局上鄧愷威上演第2次3上3下，且單局再飆2次三振。4局上鄧愷威又是以國王笑臉開局，但接著投出保送又被敲安，不過隨後製造2個滾地球出局。4局下太空人打線再幫鄧愷威添保險分，沃克（Christian Walker）和柯爾（Zach Cole）再敲2發陽春砲，太空人4：0領先。

5局上鄧愷威續投，該半局再飆1K，雖然投出2次保送，但1出局一二壘有人仍連續抓下2個出局數。最終鄧愷威投完5局用76球有46顆好球，被敲出2支安打，飆出7次三振，另有4次保送、1次觸身球，沒有失分，防禦率2.61，退場時為勝投候選人。

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