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MLB》鄧愷威5局7K無失分寫生涯紀錄！奪本季第2勝、最快球速出爐

2026/05/17 09:39

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天先發迎戰遊騎兵，繳出5局無失分的本季代表作，終場太空人4：1擊敗遊騎兵收下2連勝，鄧愷威也摘下本季第2勝。

鄧愷威今天面對遊騎兵打線，2度投出3上3下，其中2局上面臨最大失分危機，2出局滿壘時還發生暴投，但鄧愷威及時到本壘補位，接到捕手回傳球後將往本壘跑的卡特（Evan Carter）及時觸殺出局，讓遊騎兵大中「滿壘計」。最終鄧愷威5局挨2安、飆7K、4保送與1觸身，技壓6局挨4發陽春砲失4分的遊騎兵塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom），退場時為勝投候選人。

鄧愷威退場後，左投歐科特（Steven Okert）6局上接替登板上演3上3下。7局上太空人換上右投桑托斯（Enyel De Los Santos），但他只投0.1局就被敲3安失1分，此時再換上左投金恩（Bryan King），2出局後保送形成滿壘局面，所幸他解決掉麥卡琴（Andrew McCutchen），守住鄧愷威勝投資格。最終太空人順利擊敗遊騎兵，鄧愷威收下本季第2勝，也是首場先發勝。

鄧愷威今天局數、用球數與三振都創下本季單場新高，其中單場用球為生涯新高，此役投5局用76球有46顆好球，被敲出2支安打，飆出7次三振，另有4次保送1觸身1暴投，沒有失分，防禦率下修至2.61。本季鄧愷威出賽16場拿下2勝3敗3中繼，投31局創下生涯單季新高，飆30次三振，另有12次保送，失掉9分自責分，每局被上壘率1.10，被打擊率0.198。

鄧愷威今天共投21顆四縫線速球，均速93.1英哩（149.8公里）、最速95.2英哩（153.2公里），另有24顆橫掃球、15顆伸卡球、11顆變速球與5顆曲球，全場製造11次揮空，招牌橫掃球就佔了6次，總揮空率41%，整體平均被擊球初速僅84.3英哩（135.7公里）。

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）

鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）

鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）鄧愷威在本壘觸殺跑者。（法新社）

鄧愷威在本壘觸殺跑者。（美聯社）鄧愷威在本壘觸殺跑者。（美聯社）

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

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