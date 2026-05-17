MLB》不讓了！日本10億重砲生涯首度雙響 狂炸17轟登美聯全壘打王

村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天在「風城內戰」以8：3擊敗小熊，日本3400萬美元（約新台幣10.7億元）重砲「村神」村上宗隆在沉寂6場比賽後趕進度，上演旅美生涯首次單場雙響砲，本季狂敲17轟登上美聯全壘打王。

村上宗隆賽前以15轟位居大聯盟全壘打排行榜第3名，不過近期已經連續6場比賽沒有開轟，今天火力終於復甦，3局下逮中小熊先發泰昂（Jameson Taillon）的83.9英哩外角高變速球，敲出中外野陽春砲，擊球初速105英哩、飛行距離391英呎，本季第16轟出爐。

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Munetaka Murakami!



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5局下「村神」再度炸裂，這次痛擊泰昂92.3英哩外角高速球，又把小白球送向中外野，本季第17轟是發2分砲，擊球初速109英哩、飛行距離428英呎，村上也超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）成為美聯全壘打王，同時上演旅美首次單場雙響砲。最終村上3打數2安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1保送吞1K，賽後打擊三圍.236/.376/.567、攻擊指數0.943。

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根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆生涯前45場敲17轟，並列大聯盟史上第3多；而白襪今天共敲5發全壘打，其中蒙哥馬利（Colson Montgomery）本季第8度與村上同場開轟，距離隊史隊友同場開轟紀錄只剩2場，離大聯盟紀錄剩8場。

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