自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不讓了！日本10億重砲生涯首度雙響 狂炸17轟登美聯全壘打王

2026/05/17 10:05

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天在「風城內戰」以8：3擊敗小熊，日本3400萬美元（約新台幣10.7億元）重砲「村神」村上宗隆在沉寂6場比賽後趕進度，上演旅美生涯首次單場雙響砲，本季狂敲17轟登上美聯全壘打王。

村上宗隆賽前以15轟位居大聯盟全壘打排行榜第3名，不過近期已經連續6場比賽沒有開轟，今天火力終於復甦，3局下逮中小熊先發泰昂（Jameson Taillon）的83.9英哩外角高變速球，敲出中外野陽春砲，擊球初速105英哩、飛行距離391英呎，本季第16轟出爐。

5局下「村神」再度炸裂，這次痛擊泰昂92.3英哩外角高速球，又把小白球送向中外野，本季第17轟是發2分砲，擊球初速109英哩、飛行距離428英呎，村上也超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）成為美聯全壘打王，同時上演旅美首次單場雙響砲。最終村上3打數2安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1保送吞1K，賽後打擊三圍.236/.376/.567、攻擊指數0.943。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆生涯前45場敲17轟，並列大聯盟史上第3多；而白襪今天共敲5發全壘打，其中蒙哥馬利（Colson Montgomery）本季第8度與村上同場開轟，距離隊史隊友同場開轟紀錄只剩2場，離大聯盟紀錄剩8場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中